Kais Saïed remercie trois fois Dieu, pour le soutient de Tabboubi contre Mechichi

« Je remercie Dieu, (Il le dit trois fois et on entendait Tabboubi en sourire, en lui disait « Vous allez bien » ?), pour le contact et les discussions continues, avec les vrais patriotes, sincères et indéfectibles, qui ne changent pas de position au grés des équilibres et des alliances. Soyez toujours le bienvenu, frère et secrétaire général d’une organisation patriote ». C’est debout et avec ces mots, d’une chaleur inattendue pour ces rencontres avec le SG de l’UGTT, que le chef de l’Etat Kais Saïed, recevait ce mercredi 3 février 2020, Noureddine Tabboubi.

Une rencontre, qui intervient après un communiqué de l’unique centrale syndicale ouvrière, publié mardi, qui avait déjà pris position contre le remaniement fait par Hichem Mechichi. Désormais fort de ce soutien, Saïed en a profité pour annoncer une nouvelle crise constitutionnelle en Tunisie, en réitérant son « rejet des violations survenues sur la base de textes qui sont d’un niveau inférieur à la Constitution ». Le chef de l’Etat annonçait ainsi, officiellement son refus du dernier remaniement ministériel introduit par Hichem Mechichi, et son refus conséquent de recevoir les nouveaux ministres pour le serment, nécessaire à leur entrée officielle en fonction.