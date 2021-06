Kais Saied se déclare ouvert au dialogue, mais pas dans un contexte de spoliation des avoirs du peuple

Le président de la République, Kais Saied, a déclaré jeudi à Rome, lors d’une rencontre avec la dispora tunisienne, qu’il est ouvert au dialogue, mais qu’il n’est pas prêt à un dialogue dans un contexte de spoliation des avoirs du peuple.

.il a souligné l’impératif de récupérer les fonds pillés, afin de parvenir à assurer la reprise économique et de se concentrer sur les véritables problèmes urgents du peuple tunisien. Il a, aussi, appelé à faire participer « les tunisiens et les tunisiennes et en particulier les jeunes à ce dialogue ».

Pour rappel, Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) avait appelé jeudi, à l’issue de la réunion de la commission administrative de l’organisation syndicale, le chef de l’Etat à lancer l’initiative de dialogue national qui est toujours entre ses mains et à jouer son rôle et assumer ses responsabilités. Il a également demandé l’organisation d’ élections anticipées si la crise persiste.Ces appels interviennent après des premières réactions tendues des responsables de l’UGTT à l’égard des déclarations précédentes du chef de l’Etat critiquant le dialogue national de 2013.Le secrétaire général adjoint de l’Union, Samir Cheffi avait auparavant déclaré à l’Agence TAP que la commission administrative de l’UGTT, principale initiatrice de l’appel à un dialogue national a fait part jeudi, de son étonnement face aux déclarations du président de la république sur le dialogue national de 2013.SAB