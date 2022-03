Kais Saied s’entretient avec le Commissaire européen à la politique de voisinage

Le président de la République, Kais Saied s’est entretenu, mardi, au Palais de Carthage, avec le Commissaire européen chargé de la politique de voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhely.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, fait part d’un partenariat stratégique scellé avec l’Union européenne (UE), réaffirmant la volonté de la Tunisie de le diversifier davantage pour inclure de nouveaux secteurs prometteurs.

Cet partenariat, a-t-il poursuivi, devrait refléter, au mieux, la profondeur des relations historiques privilégiées et par la même, consacrer une coopération fructueuse et des échanges constructifs au service des intérêts communs des deux parties, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le président Saied a, également, salué la détermination de l’UE à soutenir la Tunisie, se félicitant de l’appui apporté aux efforts nationaux pendant la pandémie de Covid-19 et ses répercussions économiques et sociaux sur le pays.

Le président de la République a, sur un autre plan, souligné l’attachement aux valeurs de la démocratie, de la liberté et des droits de l’Homme.

Il a, à cette occasion, passé en revue les mesures exceptionnelles prises, le 25 juillet, pour protéger le pays ainsi que les décisions annoncées en décembre 2021, notamment l’organisation d’élections législatives anticipées le 17 décembre prochain et la consultation nationale électronique.

De son côté, le Commissaire européen a réaffirmé la détermination de l’UE à renforcer davantage les relations solides de partenariat et de coopération avec la Tunisie dans différents domaines, soulignant la disposition de l’UE à « continuer d’apporter à la Tunisie le soutien politique et économique nécessaires et à encourager les investissements « .

L’UE soutiendra aussi la Tunisie pour la mise en oeuvre des grandes réformes prévues, a-t-il affirmé.

Varhely s’est également félicité du niveau de coopération établi avec la Tunisie en matière de lutte contre la migration irrégulière, réitérant la disposition de l’UE à développer le volume des aides financières et logistiques allouées à la Tunisie.

Il a annoncé, dans une déclaration faite à l’issue de son entretien avec le chef de l’Etat, une série de décisions prises par l’Union concernant le soutien qui sera apporté à la Tunisie aux niveaux financier, économique et scientifique.

L’entretien a aussi permis d’évoquer des questions régionales et internationales d’intérêt commun, précise la même source.