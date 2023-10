Kamel Fekih : « Il n’y a pas de détenus politiques en Tunisie »

Le ministre de l’Intérieur Kamel Fekih a affirmé dans une déclaration aux médias le vendredi 29 septembre 2023 que les mesures préventives prises contre les « éléments affiliés à l’opposition », selon ses dires, sont des mesures destinées à préserver le droit de l’État de traquer les personnes recherchées, dont certaines font l’objet d’investigations , expliquant que certaines d’entre elles sont placées en état d’arrestation et assignées à résidence dans le cadre des dispositions de la loi sur l’état d’urgence.

Dans cette déclaration de presse relayée par Mosaïque fm, le ministre de l’Intérieur a également démenti « l’existence de détenus politiques en Tunisie », affirmant que « cette qualification vise à nuire au comportement des autorités tunisiennes envers ceux sur lesquels pèsent des soupçons ».

Il a assuré que « l’intervention se déroule dans le cadre de la loi et sur ordre du ministère public », tout en admettant que « certaines erreurs peuvent se produire », appelant quiconque lésé par ces erreurs à en référer au juge d’instruction et au ministère public.

