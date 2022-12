Karim Laabidi passe de « Bee » à la filiale de Tunisie Télécom

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « Sotetel » a indiqué dans un communiqué de presse, que son Conseil d’Administration s’est réuni en date du 15 décembre 2022 et a décidé de nommer Karim Laabidi en tant que nouveau Directeur Général de la société, et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Le communiqué ne donne aucun détail sur le CV et le parcours du DG de la filiale de Tunisie Télécom. Sur les réseaux sociaux, on apprend que Laabidi se présentait sur LinkedIn en tant que CEO de Bee Tunisie, un petit opérateur fournisseur d’internet concurrent de Tunisie Télécom qui figure peine dans les rapports de l’INT (3,7 % en septembre 2022 en PdM du parc ADSL, et 2,6 % en parc VDSL notamment)