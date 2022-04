Le Groupe Telecel annonce l’acquisition de Mattel Mauritanie

Tunisie Telecom, BSA telecommunication et COMATEL annoncent la signature, le 14 mars, d’un accord exclusif avec la société TELECEL Group pour la cession de 100% des actions de la société Mauritano-Tunisienne des Télécommunications (Mattel).

Mattel est le premier opérateur mobile en Mauritanie à avoir lancé le service GSM. Depuis sa création le 11 mai 2000, fruit de la coopération entre des opérateurs économiques, mauritanien et tunisien, Mattel a toujours misé sur la qualité de son réseau, le professionnalisme de son personnel, le leadership de son équipe dirigeante et la proximité avec ses clients.

Mattel est un acteur majeur du secteur des TIC et de la transformation numérique dans le pays. A ce titre, Mattel joue un rôle essentiel dans le développement du haut débit en Mauritanie grâce à ses infrastructures 4G et fibre optique déployées dans les principales villes du pays.

Mattel détient près de 33% de parts de marché et en 21 ans d’existence, Mattel a constamment modernisé son réseau grâce à des équipements techniques de dernière génération et au savoir-faire de ses ingénieurs.

Mattel offre ses services dans tout le pays avec un réseau de plus de 120 agences réparties sur tout le territoire national.

Telecel est un opérateur mobile présent en Afrique depuis 1986. Le groupe connaît une forte croissance sur le continent. Il a notamment réalisé quatre transactions depuis 2018. L’entreprise prévoit d’investir plus de 700 millions de dollars au cours des 3 prochaines années, principalement dans l’acquisition d’opérateurs mobiles, la construction d’infrastructures en fibre optique et les infrastructures. Grâce à ses activités, Telecel Global Services, Telecel Play et Africa Startup initiative Program sont devenus des acteurs majeurs de l’économie numérique en Afrique.

Les actionnaires de Mattel ont déclaré que « Après un processus compétitif, nous sommes heureux d’annoncer que le groupe Telecel a été sélectionné pour la transaction de vente des actions de Mattel. Nous sommes satisfaits des interactions avec le groupe Telecel et restons confiants pour la suite du processus. »