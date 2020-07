Karoui mènera des consultations avec toutes les parties pour « sortir de l’ornière »

Le Bureau politique du parti Qalb Tounes s’est dit « très préoccupé » par les conflits de la coalition gouvernementale en relation avec les soupçons de conflit d’intérêts et de corruption qui pèsent lourdement sur le chef du gouvernement.

Et de préciser que Nabil Karoui poursuit de près les événements et mènera des consultations avec les différentes parties afin de mettre fin aux divergences existantes et trouver des solutions politiques et sociales nationales qui répondent aux attentes du peuple et soustraient la Tunisie à la crise étouffante qu’elle traverse ces derniers temps.