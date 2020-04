Kasserine : 54 cadres médicaux et paramédicaux en confinement

Le sous-directeur régional de la santé de Kasserine a annoncé, jeudi, que 54 cadres médicaux et paramédicaux ont été placés en confinement sanitaire.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a précisé que des prélèvement ont été effectués hier mercredi sur les personnels concernés exerçant à l’hôpital régional de Kasserine et dans les locaux de Sbiba, Majel Belabbès, et Sbeitla, et ce à la suite de l’enregistrement de 3 cas de contamination au coronavirus à Kasserine.