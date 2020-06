Kasserine : Arrestation de 4 suspects pour escroquerie aux dépens de migrants

La brigade de recherches et d’investigations de la Garde nationale à Fériana (gouvernorat de Kasserine) a arrêté, jeudi soir, quatre personnes suspectées d’avoir escroqué deux migrants (1 Camerounais et 1 Ivoirien) qui avaient franchi illicitement la frontière tuniso-algérienne.

Les suspects originaires de la localité frontalière de Bouchebka (délégation de Fériana) leur ont subtilisé leurs téléphones portables et une somme d’argent en monnaie algérienne, en contrepartie de leur convoyage à Kasserine-ville, apprend l’agence TAP de source policière.

Les unités sécuritaires à Fériana ont saisi les objets détournés et placé en garde à vue les suspects. Les deux migrants ont été soumis au confinement obligatoire au Centre de stages, de vacances et de camping à Chaambi.