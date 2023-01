Kasserine : Retour au calme à la Cité Ennour

Le calme est retourné à la cité Ennour à Kasserine, qui a été le théâtre de heurts entre les forces de l’ordre et de jeunes manifestants dans la soirée de mardi 10 janvier 2023 sans qu’aucun slogan n’a été scandé, ont fait savoir des témoins oculaires à l’agence TAP.

Les manifestants ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de l’ordre installés près du poste de police de la cité. Un dispositif sécuritaire a été déployé pour disperser les manifestants et ramener le calme au quartier.

- Publicité-