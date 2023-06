Kébili-Aid Al Idha: Baisse de 40% des moutons de sacrifice dans la région

Le nombre des ovins destiné au sacrifice dans le gouvernorat de Kébili est estimé, cette année, à 7500 têtes réparti entre 4 mille moutons, 1500 « Barcous » et 2 mille « Berchni », selon les données des services vétérinaires et de l’office de l’élevage et des pâturages (OEP).

A ce sujet, Ezzedine Fkih, directeur régional de l’OEP, a indiqué que le nombre des moutons de sacrifice a enregistré une baisse de 40%, par rapport à celui de l’année précédente (12 mille têtes), à cause des changements climatiques, de la sécheresse, de la hausse du prix du fourrage et des répercussion de la guerre russo-ukrainienne.

Selon la même source, les prix des moutons de sacrifice ont connu une hausse de 250 à 300 dinars et de 800 dinars pour le « Barcous » en raison, notamment, de la baisse du nombre des ateliers d’engraissement des agneaux en 2023 par rapport à l’année précédente touchés par la perturbation de l’approvisionnement en orge (de 49 à 30%) et sedari (de 59 à 30%).

Par ailleurs, deux points de vente de moutons de sacrifice au kilo seront ouverts pour mieux réguler les prix de vente et ceci en coordination avec les autorités concernées, a -il encore ajouté.