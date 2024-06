Kasserine: 11 bus supplémentaires durant l’Aïd al-Adha

La société nationale de transport interurbain (Sntri) et la société régionale de transport de Kasserine (SRT Kasserine), ont mobilisé 11 bus supplémentaires pour assurer le transport des voyageurs sur la ligne Tunis-Kasserine, à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Cette augmentation de nombre de bus concerne également les dessertes dans la période de l’après Aid al-adha, de retour de Kasserine vers Tunis.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional du transport Mohamed Hedi Khadhraoui a souligné, que les voitures de taxis et de louage de transport non régulier des personnes, ont été autorisées à transporter les passagers, à titre exceptionnel au cours de ladite période, sur tout le territoire national et sans restriction de zone.

Le transport rural sera également autorisé, selon le besoin, afin d’améliorer l’offre de transport et l’adapter à la demande croissante durant cette période.