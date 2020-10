Kébili-covid19 : couvre-feu à partir de jeudi

Un couvre-feu de 20h à 05h du matin sera insaturé à Kébili pour une durée de 15 jours, à compter de ce jeudi, a annoncé le gouverneur de Kébili et président de la commission régionale de lutte contre la propagation de coronavirus, Moncef Chleghmia.

La prière du vendredi et les marchés hebdomadaires seront suspendus durant cette période, a-t-il indiqué à l’agence TAP, rappelant que le marché de vente des dattes restera ouvert.

Il a précisé que ces décisions ont été prise pour freiner la propagation de coronavirus, surtout que la région a enregistré plus de 120 contaminations pendant les dernières 72 heures.

Selon le chargé des programmes sanitaires à Kébili, Ali Haddad, 23 nouveaux cas de contamination ont été recensés mercredi dans la région portant le nombre total des contaminations depuis la propagation de l’épidémie à 537 cas dont 7 décès.

