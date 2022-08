Kébili: Durcissement du mouvement de protestation des employés de la société de jardinage

Des employés de la société de l’environnement de plantation et de jardinage ont décidé de durcir leur mouvement de protestation face au non-remboursement de leurs salaires depuis plus de 4 mois.

Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi, le SG du syndicat de base des cadres et agents de la société Hédi Lahmar a indiqué que deux nouveaux points de sit-in ouverts ont été installés mercredi soir dans l’entrée ouest de la ville de Kébili et l’entrée ouest de la ville de Douz en plus du sit-in ouvert tenu depuis plus de 15 jours devant l’entreprise pétrolière Mazarine située dans la ville d’ El Fouar.

Cette décision fait suite à la réunion générale organisée hier mercredi au siège de l’Union Régionale de Travail, a ajouté la même source en précisant que les protestataires bloquent actuellement le passage des camions transporteurs du carburant vers les chantiers de production.

Tout en appelant les autorités concernées à trouver une solution radicale aux problèmes financiers de la société de l’environnement de plantation et de jardinage de Kébili, le responsable syndical a souligné que le mouvement de protestation se poursuivra jusqu’à la satisfaction des revendications.