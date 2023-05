Kébili: Poursuite des travaux de forage dans plusieurs oasis de la région

Les travaux entamés par le département des ressources hydrauliques à Kébili se poursuivent afin de faire face au manque d’eau d’irrigation dans les oasis de la région à travers la réalisation de forage de puits et surface et de puits d’eaux profondes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la cheffe de service des ressources hydrauliques au sein du commissariat régional au développement agricole (CRDA) Naima Ibrahim a fait savoir que le commissariat a effectué durant l’année 2022 le forage de 6 puits.

Moyennant une enveloppe entre 250 et 350 mille dinars pour les puits de surface et 450 mille dinars pour les puits profonds, les travaux de forage ont été effectués dans les oasis de Jemna Rejim Maatoug et Kraat Bouflija à Douz, a indiqué Ibrahim.

Selon la même source, les puits ont contribué à combler le manque d’eau d’irrigation dans certaines oasis menacés de sécheresse face à la baisse de leurs ressources en eau.

Dans le même contexte, des travaux de forage d’un nouveau puits profond seront entamés durant l’année 2023 pour remplacer l’ancien puits dans l’oasis El azela à Douz moyennant une enveloppe de plus de 6 millions 500 mille dinars.