Kef-covid19: Un décès et 15 nouvelles contaminations

Un décès et 15 nouveaux cas de contamination liés au covid19 ont été enregistrés, mardi, dans le gouvernorat du Kef.

Avec ces nouveaux cas, le nombre total des décès est passé à 29 personnes et celui des contaminés à 1186 cas dans la région depuis le début de la pandémie, a indiqué le directeur régional de la santé au Kef, Tarek Rajhi

Parmi les nouveaux cas positifs, 11 ont été recensés dans la ville du Kef, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence TAP.

Rappelons que le comité régional de lutte contre les catastrophes avait décidé de prolonger jusqu’au 31 octobre 2020 le couvre-feu instauré dans les villes du Kef et Dhamani.

- Publicité-