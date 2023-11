Kenya : Au moins 70 morts dans les inondations

Les habitants du Kenya peinent à faire face aux conséquences des graves inondations qui ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays.

Au moins 70 personnes ont été tuées par les inondations causées par le phénomène climatiques El Nino. Certaines routes et ponts du pays ont été emportés ou partiellement détruits par les inondations, laissant les résidents les pieds dans l’eau.

Des pluies torrentielles liées au phénomène climatique El Niño ont frappé la Corne de l’Afrique qui sortait de la pire sécheresse qu’elle a connue depuis quarante ans, laissant des millions de personnes dans le besoin et dévastant cultures et bétail. De nombreux habitants vivant autour de la rivière Tana se sont retrouvés sans abri et sans nourriture après la montée des eaux..

Depuis le 1er octobre, les inondations ont fait plus de 100 morts et plus de 700 000 déplacés en Afrique de l’Est, selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Marian Ware, veuve et mère de cinq enfants, a fui les inondations avec ses enfants après la destruction de sa maison.

Ici, tous doivent compter sur la nourriture et les vêtements que leur fournissent des donateurs. Avec les inondations, ce sont plus de 3 millions de personnes supplémentaires qui sont touchées en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Les organisations humanitaires s’inquiètent désormais pour les personnes vulnérables aux maladies dans cette partie de l’Afrique.

- Publicité-