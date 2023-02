Kenya: Le président William Ruto veut désarmer les éleveurs

« Laissez les armes aux forces de sécurité », c’est l’appel lancé r par le président kényan. William Ruto souhaite encadrer plus strictement l’usage des armes à feu, afin qu’il soit réservé aux individus possédant une licence. Il exhorte donc les propriétaires de troupeaux à utiliser désormais des bâtons pour mener leur bétail.

L’usage des armes à feu s’est généralisé ces dernières années parmi les communautés d’éleveurs, qui le justifient par la nécessité de protéger leurs troupeaux qui constituent leur principal moyen de subsistance, dans des régions où les vols de bétails entre communautés sont un véritable fléau. En septembre 2022, au moins 11 personnes, dont huit policiers, ont perdu la vie dans une fusillade, suite à un cas de vol de bétail.

Mi-février, le ministre de l’Intérieur a lancé un appel à déposer les armes dans le nord de la vallée du Rift et promis l’amnistie à ceux qui y répondraient. Mais à ce jour, seules 39 armes feu et 136 cartouches ont été récoltées. Le chef de l’État n’a pas précisé de quelle manière il ferait appliquer cette interdiction, mais il a tout de même promis de donner plus de moyens aux forces de sécurité pour lutter contre l’insécurité dans le pays.