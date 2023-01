Khalil Chaibi et la CCITF approchent la CDC pour l’investissement

La réunion de travail qui s’est tenue, le mercredi 25 janvier 2023, au siège de la chambre en présence de M Khelil Chaibi, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF et Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que des représentants des deux organisations a permis d’identifier des pistes d’action et de collaboration communes. En effet les instruments et dispositifs mis en place sont à même d’impulser le partenariat entre la Tunisie et la France, notamment l’investissement et la création d’entreprises. Des pistes de collaboration ont été identifiées et d’ores et déjà la CDC compte, en plus de son adhésion à la CCITF, établir une convention de partenariat avec la chambre et de participer aux activités qu’elle organise.

