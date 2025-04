Kheïreddine Dabbia :  Le rejet de phosphogypse  à proximité des zones d’habitation est dangereux!

Le militant écologiste et président de la section de Gabès de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, Kheïreddine Dabbia, a déclaré, lors d’une intervention téléphonique dans « Midi Show », vendredi 25 avril, que le phosphogypse, qui est généralement déverse dans la mer, est considéré comme une matière radioactive et dangereuse dans la plupart des pays du monde, en raison de sa teneur en mercure et autres substances toxiques.

Concernant les conclusions du Conseil ministériel du 5 mars dernier, qui a approuvé le reclassement du phosphogypse et son retrait de la liste des déchets dangereux, Dabbia a indiqué que la décision ne portait pas uniquement sur le phosphogypse, mais incluait, également, de nouveaux projets liés à l’hydrogène.

Malgré cela, il a insisté sur la nécessité de développer des lois plus avancées concernant la valorisation du phosphogypse, avec un cahier des charges clair et non de simples études ‘bibliographiques’.

Il a ajouté que Gabès vit, chaque jour, le rejet d’environ 16 000 tonnes de cette matière par la mer, ce qui entraîne une dégradation de l’environnement marin et une diminution notable de la richesse halieutique.

Il a souligné que le fait de rejeter cette matière à proximité des zones d’habitation en accentue la dangerosité et la rend encore plus toxique.