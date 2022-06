Koutheir Bouallegue: »Le collectif de défense va poursuivre le ministre de l’Intérieur en justice »

L’avocat Koutheir Bouallegue, membre du collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, a déclaré que le collectif va poursuivre en justice le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et son département pour leur rejet « injustifié » de la mise en application des décisions procédurales.

Le ministère de l’Intérieur a rejeté 17 demandes émises par les autorités judiciaires à propos de dossiers et documents liés aux circonstances de l’assassinat de Mohamed Brahmi et d’autres relatives à l’appareil secret d’Ennahdha, a-t-il rappelé au cours d’une conférence de presse, tenue, mercredi, à Tunis, à l’initiative du collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi.

« Nombre de ces documents révèle l’implication de certains dans l’assassinat de Mohamed Brahmi, dont un document des renseignements américains qui annonce un assassinat imminent », a-t-il expliqué.

Il a précisé que le collectif de défense a déjà divulgué cette information depuis des années.