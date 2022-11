La 37ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis se tiendra du 28 avril au 7 mai 2023

La Foire internationale du livre de Tunis (FILT) n’aura pas lieu cette année comme l’a précisé le ministère des affaires culturelles au mois de mars dernier et marquera son retour habituel pour se tenir comme d’accoutumée à la même période soit à la fin du mois d’avril.

Dans un communiqué publié hier, le ministère des affaires culturelles a annoncé que la 37ème édition de ce grand rendez-vous annuel consacré au livre et à l’édition se tiendra officiellement du 28 avril au 7 mai 2023 au palais des Expositions du Kram.

Après une absence de deux années consécutives liée au Covid, la FILT avait eu lieu dans sa 36ème édition exceptionnellement au mois de novembre 2021, suite à la crise sanitaire qui a affecté le déroulement de plusieurs manifestations culturelles et artistiques mais qui a engendré un chambardement dans l’agenda général du Parc des expositions du Kram et la densité des réservations de la part des autres manifestations nationales qui se tiennent habituellement sur le même lieu. Cette forte demande a ainsi rendu encore plus difficile à l’institution en charge du FILT de garder la date du printemps 2022.

Par ailleurs, la même source a ajouté que la quatrième édition de la foire nationale du livre tunisien se tiendra quant à elle au mois de février 2023 en attendant de dévoiler les détails dans les prochains jours.