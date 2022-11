La BAD impressionnée par les réformes économiques et fiscales remarquables en Angola

Au terme d’une visite officielle de trois jours en Angola, la directrice générale pour l’Afrique australe du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), Leila Mokaddem, a félicité la nation lusophone pour ses réformes économiques en cours. Sa visite s’est concentrée sur la préparation d’un nouveau cadre stratégique pour guider le soutien de la Banque africaine de développement dans la transformation économique de l’Angola.

Accompagnée de Pietro Toigo, chef de Bureau pays pour l’Angola, la délégation a pris connaissance des principales priorités économiques qui seront exposées dans le prochain Plan national de développement. La directrice a souligné les initiatives de la Banque pour accélérer l’emploi des jeunes et a encouragé l’engagement du secteur privé dans la réalisation d’infrastructures par le biais de partenariats public-privé et a présenté des options pour accélérer l’investissement dans l’agriculture.

En conclusion de sa visite, Mme Mokaddem a déclaré : « J’ai été impressionnée par les remarquables réformes économiques et fiscales que l’Angola a entreprises dans un contexte mondial très difficile. Après avoir stabilisé l’économie et créé un espace fiscal, l’Angola peut maintenant investir pour améliorer ses infrastructures, stimuler le secteur privé et accélérer la création d’emplois. La Banque africaine de développement est prête à soutenir le pays dans cet effort de transformation économique ».

L’Angola est actionnaire de la Banque depuis 1977. Le portefeuille de la Banque africaine de développement en Angola s’élève à 1,05 milliard de dollars répartis entre quatre de ses cinq domaines prioritaires : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie (44 %), améliorer la qualité de vie des populations en Afrique (31 %), nourrir l’Afrique (17 %) et industrialiser l’Afrique (8 %). Ses opérations se concentrent sur cinq secteurs : l’électricité, l’agriculture, le social, la finance, l’eau et l’assainissement.