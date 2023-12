La BAD nomme un directeur en charge du bien-être du personnel

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a nommé Ramzi Mohammed Ali, de nationalité saoudienne, au poste de directeur du Département des services du bien-être du personnel, de la rémunération et de la politique d’emploi.

M. Ali, qui prendra fonction le 18 décembre, a plus de 35 années d’expérience professionnelle, principalement au sein d’institutions multilatérales de développement et du secteur financier. Son expérience antérieure dans le secteur du développement couvre des fonctions récentes à la Banque islamique de développement, à Djeddah, ainsi qu’au Fonds de l’OPEP pour le développement international, à Vienne.

M. Ali a également travaillé en tant que directeur général du bureau exécutif du maire de Djeddah, et a lancé, à ce titre, plusieurs projets spéciaux, notamment pour permettre à Djeddah de devenir l’une des 100 premières villes mondiales dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina expliqué que le nouveau directeur, aura la charge de conduire le processus de transformation des entreprises dans des environnements de travail multiculturels difficiles. Il jouera un rôle essentiel dans l’amélioration de la marque employeur de la Banque et le renforcement de la proposition de valeur aux employés ; ceci en supervisant la formulation et la mise en œuvre de politiques pertinentes conformes aux meilleures pratiques, en veillant à l’administration et la prestation de services de qualité aux employés de la Banque et à leurs personnes à charge, et en favorisant la création d’un environnement de travail sain pour le personnel par la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de santé et de bien-être. » SOURCE

