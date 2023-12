La BAD prête 148 millions de dollars à la Commercial International Bank

La Banque africaine de développement accorde 148 millions de dollars à la Commercial International Bank of Egypt pour soutenir les PME et stimuler le commerce africain.

Cette opération intervient dans un contexte de pénurie de devises étrangères en Égypte en raison de facteurs macroéconomiques et géopolitiques complexes, notamment les effets de la pandémie de Covid-19 et le conflit russo-ukrainien.

Ce financement devrait permettre à la CIB de répondre aux besoins en devises de ses clients opérant dans divers secteurs de l’économie égyptienne. Il devrait également aider l’établissement à se doter de ressources à long terme pour financer les entreprises, renforcer ses capitaux propres et répondre aux besoins de ses clients en matière de financement du commerce extérieur, précise AfricaNews.

Les principaux bénéficiaires de ce financement sont les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises opérant dans les secteurs clés de l’économie égyptienne.

Ce financement contribuera à mobiliser d’importantes ressources en faveur des secteurs économiques clés de l’Égypte, renforçant ainsi la capacité de production et stimulant la croissance.

Cela devrait également aider à l’augmentation de la production économique, l’amélioreration de la compétitivité du pays, le tout afin de générer des recettes fiscales et d’exportation et de créer des opportunités d’emploi, en particulier pour les femmes.

« La CIB est un acteur important du secteur bancaire égyptien et nous sommes ravis de l’approbation du montage financier de 148 millions de dollars qui devrait renforcer sa contribution à l’économie égyptienne », a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord.

La Commercial International Bank of Egypt est l’une des principales banques égyptiennes qui financent le secteur privé en Égypte.

Elle possède un réseau de 215 succursales, un effectif de 7 689 employés et un portefeuille de plus de 1,9 million de clients. La banque dispose de deux bureaux de représentation hors d’Égypte, à Dubaï, aux Émirats arabes unis et à Addis-Abeba, en Éthiopie.

