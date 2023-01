La BAD soutiendra les programmes des réformes de la Tunisie

La Banque africaine de développement (BAD) soutiendra les programmes des réformes de la Tunisie a affirmé le directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord de la BAD, Mohamed El Azizi.

Il a affirmé lors d’une séance de travail tenue, jeudi, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed que la BAD est prête à examiner une série de projets que la Tunisie ambitionne d’assurer leurs sources de financement.

Le ministère de l’économie a indiqué dans un communiqué publié, vendredi mation, que plusieurs projets, ont été présentés, à cette occasion, dont l’appui au système des céréales, le traitement des eaux usées, et la mise en place d’une ligne de financement au profit du secteur privé, y compris les petites et moyennes entreprises (PME) et le programme d’appui du budget.

Saïed a fait savoir que le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, relatif à l’accélération de la réalisation des projets publics et à la promotion des projets du secteur privé permettra d’éviter le ralentissement enregistré au niveau du rythme des retraits pour certains projets en cours.

Pour les financements futurs, il a passé en revue, les orientations et programmes du plan de développement 2023-2025 et les projets prioritaires que la BAD peut contribuer à assurer le financement.

Il a, également, évoqué un certain nombre des études que la banque peut financer, à l’instar de la zone économique d’Enfidha et la réalisation d’une étude sur la généralisation de l’utilisation des eaux usées et recyclées dans les différentes régions du pays.