La balance alimentaire déficitaire de 859,4 MD en 2020

La balance commerciale alimentaire a enregistré un déficit de 859,4 MD au cours de l’année 2020, contre un déficit de 1425,7 MD durant l’année 2019, enregistrant ainsi, un taux de couverture de 84,9% en 2020, contre 74,9% en 2019, selon les données publiées, mercredi, par l’ONAGRI.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 14,1%, alors que les importations ont baissé de 0,6%.

La baisse du déficit est le résultat de l’accroissement du rythme des exportations de l’huile d’olive en terme de valeur (+65,8%), malgré une baisse des exportations des agrumes (-42,6%), des produits de la mer (-13,6%) et des dattes (-6,1%) d’une part et une légère hausse des importations d’autre part (0,6%). Il est à noter que le déficit de la balance commerciale globale du pays en 2020 a régressé en comparaison à l’année précédente enregistrant une baisse de 34,4% en 2020 (-12757,8 MD) par rapport à 2019 (-19436,2 MD).

Le total des importations est passé de 63291,6 MD en 2019, à 51463,7 MD en 2020, soit une baisse de 18,7%. Les exportations ont baissé de 11,7% passant de 43855,4 MD à 38705,9 MD.

Les deux groupes de produits celui de l’énergie et celui des matières premières et demi-produits ont représenté ensemble 45% des importations totales du pays. Les importations alimentaires ont représenté 11,1% des importations totales.

