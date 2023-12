La Banque mondiale va investir cinq milliards $ pour électrifier l’Afrique

À travers l’Association internationale de développement (Ida), consacrée aux pays les plus pauvres, la Banque mondiale veut investir cinq milliards de dollars, sous formes notamment de dons ou de prêts à taux très favorables, pour le développement de l’électrification. Elle espère en plus lever 10 milliards de financements supplémentaires via des partenariats public-privé.

Le Rwanda, São-Tomé-et-Principe, la Somalie et la Tanzanie – considérés comme les pays montrant la voie dans le domaine – sont les quatre premiers pays qui bénéficieront de cette enveloppe. Six projets ont ainsi déjà été approuvés pour une somme d’environ un milliard de dollars.

Ces financements sont notamment dédiés aux infrastructures : la construction ou la rénovation de lignes électriques, ou encore le développement de sources d’énergie renouvelables, notamment dans les zones se situant en dehors des réseaux centraux. Le reste de la somme, soit près de trois milliards de dollars, doit encore être réuni lors de la prochaine levée de fonds de l’Ida, pour à terme soutenir 20 pays.

Ce système de financement n’est toutefois pas pérenne, alerte le président de la Banque mondiale. Il assure qu’il faut plus de fonds, mais également réformer le système pour aller plus vite et être plus efficace.

Le président de la Banque mondiale veut étendre les réseaux électriques en Afrique pour faire reculer la pauvreté, en favorisant le développement du commerce, l’agriculture, mais également améliorer la sécurité alimentaire et les systèmes de santé.

