Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie s’est réuni le 31 juillet 2024 et a examiné les derniers développements économiques et financiers à l’échelle nationale et internationale.

Le Conseil considère qu’actuellement la priorité doit être accordée à la consolidation du processus désinflationniste et à la préservation de la stabilité macroéconomique et financière. Il décide de maintenir le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchangé à 8%.