Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie s’est réuni le 20 juin 2024 et a passé en revue les récents développements économiques et financiers à l’échelle internationale et nationale, et les perspectives de l’inflation à moyen terme.

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a surtout décidé, lors de sa réunion du 20 juin 2024, de maintenir le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchangé à 8%.