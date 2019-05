La BM débloque un nouveau financement de 100 millions $ au Kenya

Le Kenya bénéficiera d’un nouveau financement de près de 100 millions $ de la Banque mondiale, a annoncé, cette semaine, William Ruto, vice-président du pays.

D’après le responsable, le nouveau financement permettra la mise en place d’un projet d’aide en faveur des déplacés et réfugiés présents dans le pays, principalement dans les comtés de Garissa, Wajir et Turkana. Grâce à cette initiative, le gouvernement espère augmenter la résilience des communautés du nord Kenya.

Le financement permettra également d’améliorer l’accès à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation.

Ce nouveau décaissement entre dans le cadre de l’Initiative de développement du Nord et du Nord-Est (NEDI) de la Banque mondiale. Celui-ci, d’un montant de plus d’un milliard de dollars, avait été annoncé en mai 2018 pour accroître les investissements (dans les infrastructures notamment), dans les régions nord et nord-est du Kenya, marquées par un taux de pauvreté élevé.

Bénéficiant à 10 comtés kenyans, il touche les domaines de l’énergie, des transports routiers, de l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture, de la protection sociale auxquels s’ajoute un programme de soutien aux communautés accueillant des réfugiés, rapporte l’agence Ecofin.