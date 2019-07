La CAF inflige une amende de 15 000 dollars à l’Espérance

Suite aux évènements survenus lors de la finale aller de la ligue des champions entre le Wydad Casablanca et l’Espérance Sportive de Tunis (1-1) disputée le 24 mai dernier à Rabat, la commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) a infligé dimanche à l’Espérance ST, des amendes financières, annonce la fédération tunisienne de football sur sa page officielle facebook.

Le club sang et or a écopé d’une amende de 7,5 mille dollars pour utilisation de fumigènes et 7,5 mille dollars pour jets de projectiles, soit un total 15 000 dollars.