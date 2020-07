La Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales convertie en institution financière !

Le ministre des Affaires locales Lotfi Zitoune a appelé vendredi à davantage de soutien technique aux municipalités afin de leur permettre de mieux gérer les fonds alloués et de hâter la réalisation des projets programmés.

Le ministre s’exprimait lors de la première session du conseil d’administration de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Il a mis en avant le travail rôle assuré des cadres de la Caisse, annonçant la transformation de ce mécanisme en une institution financière pour le développement local.

Pour le ministre, la Caisse constitue un acquis pour la décentralisation et la mobilisation des ressources nécessaires.

Cité dans un communiqué, Lotfi Zitoune a mis l’accent sur l’importance de la prochaine étape dans la concrétisation de la décentralisation. Il a rappelé, dans ce sens les préparatifs en cours pour les élections régionales.

Le ministre a par ailleurs passé en revue les activités de la Caisse depuis le début de 2020, citant l’approbation du financement de 103 projets au profit de 80 municipalités moyennant une enveloppe de 53,6 MD dont 11,6 MD sous forme de crédits.

Durant la même période, la Caisse a donné son accord définitif pour financer 55 projets au profit de 48 communes pour un coût de plus de 26,8 MD dont 6,7 MD sous forme de crédits.

La Caisse a, également, approuvé l’octroi d’aides exceptionnelles d’une valeur de 10 MD au profit de 67 municipalités souffrant de difficultés financières, dans le cadre de la discrimination positive entre les communes.