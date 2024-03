La CEEAC lève ses sanctions contre le Gabon

Alors que le Gabon a annoncé, il y a quelques jours, la tenue prochaine d’un « Dialogue national inclusif », les chefs de l’État et chefs de gouvernement de l’Afrique centrale se sont retrouvés, samedi 9 mars, à Malabo, en Guinée équatoriale, pour la 24ème session ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). À cette occasion, la conférence des chefs de l’État a décidé la levée des sanctions contre le Gabon.

La CEEAC note dans son communiqué final « des avancées significatives dans le retour à l’ordre constitutionnel » avec notamment la mise en place d’un chronogramme de transition de 24 mois. Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères gabonais a salué ces décisions et adressé ses vifs remerciements aux chefs d’États et de gouvernements de la région.

La prochaine étape vise la réintégration dans l’Union africaine. La CEEAC va dépêcher une mission de plaidoyer auprès de l’UA et des Nations unies pour expliquer la démarche de la réadmission du Gabon. Le communiqué met en avant l’« adhésion du peuple au processus de transition, son inclusivité et son caractère paisible ».

- Publicité-