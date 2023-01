La Centrafrique annonce une hausse du prix des carburants

Le gouvernement de Centrafrique a annoncé mardi des augmentations importantes des prix des carburants dans ce pays d’Afrique centrale, qui connaît régulièrement des problèmes d’approvisionnement en hydrocarbures.

La Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l’ONU, connaît une pénurie dramatique de carburants depuis le mois de mars.

Un arrêté des ministres des Finances, du Commerce et de l’Energie fixe les nouveaux tarifs à la pompe en vigueur sur le territoire. L’essence passe de 865 francs CFA (1,31 euro) à 1 300 francs CFA (1,98 euro) le litre, soit une augmentation de plus de 50%, tandis que le gasoil augmente de près de 70% et passe de 855 francs CFA (1,30 euro) à 1 450 francs CFA (2,21 euros) le litre.

Le pétrole subit la plus forte hausse, avec une augmentation de près de 80%. A la pompe, il coûtera désormais 1 150 francs CFA (1,75 euro) le litre, contre 645 francs CFA (0,98 euro) auparavant.