La centrale syndicale refuse l’octroi illégal des terres domaniales

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a souligné mardi à Siliana, le refus de l’Union l’octroi des terres domaniales illégalement au profit des coordinations, affirmant que ces terres sont des propriétés de l’Etat et du peuple tunisien. Tabboubi a critiqué lors de son intervention au congrès ordinaire de l’union régionale du travail à Siliana, la position des autorités face au drame du naufrage de l’embarcation transportant des migrants irréguliers à Zarzis. « Nos jeunes ont opté pour les embarcations de la mort, après la perte de l’espoir à cause des tiraillements politique, de la pauvreté et de la marginalisation », a-t-il estimé. Tabboubi a par la même occasion exprimé sa solidarité avec les mouvements de protestation des enseignants suppléants signalant que l’union défendra leurs droits.

- Publicité-