La cérémonie physique de remise des Nobel est annulée, une première depuis 1944

La cérémonie physique de remise des prix Nobel du 10 décembre à Stockholm est annulée, une première depuis 1944 provoquée par la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi la fondation Nobel. Une cérémonie télévisée est néanmoins prévue, en l’absence des lauréats qui recevront leur prix à distance. Le nom des lauréats des différents prix (Médecine, Physique, Chimie, Littérature, Paix et Economie) seront eux bel et bien annoncés aux dates prévues, entre les 5 et 12 octobre, depuis Stockholm et Oslo.

Une petite cérémonie de remise du prix de la Paix est, elle, prévue à Oslo le 10 décembre, mais dans un format très réduit, avait annoncé un peu plus tôt le directeur de l’Institut Nobel norvégien. A Stockholm, tous les 10 décembre – date anniversaire de la mort du créateur des prix suédois Alfred Nobel – sont remis les prix décernés par les comités suédois: Médecine, Physique, Chimie, Littérature, auxquels s’ajoute le prix d’Economie de création plus récente.