Cérémonie de signature officielle d’un accord de financement de 20 millions de dinars de l’UIB au profit de Baobab Tunisie

Tunis, le 11 juin 2020

L’Union Internationale de Banques et Baobab Tunisie ont signé un accord de financement d’une valeur de 20 millions de dinars sous forme de prêt consenti pour une durée de 3 ans.

L’accord a été signé le 11 juin 2020 entre l’Union Internationale de Banques et Baobab Tunisie, représentés respectivement par les directeurs généraux des deux institutions, Monsieur Mondher Ghazali et Monsieur Sehl Zargouni.

Cet accord de prêt confirme, davantage, l’engagement du secteur bancaire à être un allié de référence pour le financement du secteur de la Microfinance par le biais de financement de micro-entrepreneurs devenus encore plus vulnérables par les conditions économiques et sociales actuelles, en particulier avec la crise sanitaire du Covid-19.

« La crise du Covid-19 a mis à rude épreuve l’intégralité de notre tissu économique et social, principalement composé par des microentrepreneurs assez fragiles et vulnérables tantôt sur le plan économique que financier. En tant qu’Institution de Microfinance de référence du secteur, notre rôle est d’apporter le soutien financier nécessaire à des milliers de bénéficiaires sur tout le territoire qui ont plus que jamais besoin de nous durant cette période.

Pour cela nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance à l’UIB qui ont répondu présent, à la réalisation de cette noble mission, qui est de financer des milliers d’entrepreneurs se retrouvant dans la précarité et les aider à reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Nous saluons tous les efforts consentis à la concrétisation de cet accord de financement, et nous veillerons à injecter le refinancement nécessaire afin de contribuer mutuellement à la reprise économique du pays », déclare M.Sehl Zargouni, Directeur Général de Baobab Tunisie

« Notre partenariat est de longue date, à la fois dans le cadre du groupe Société Générale, qui est très engagé en faveur de la microfinance et ici en Tunisie avec l’équipe de BAOBAB Tunisie, dont nous reconnaissons l’engagement et le professionnalisme. A l’UIB nous considérons la microfinance comme un des vecteurs principaux de l’amélioration de la situation sociale, de la formalisation de l’activité économique de notre pays et de l’amélioration de la bancarisation de la population, ainsi que de son accès aux services financiers. D’ailleurs, l’UIB a décidé de réserver un montant minimum de 100 MD dans le cadre de son plan stratégique pour le financement du secteur de la microfinance. La situation actuelle contribue à fragiliser davantage cette population qui est déjà en situation d’accès difficile au financement. Par conséquent, le rôle des institutions de microfinance, et en particulier BAOBAB Tunisie, devient crucial en cette période. A l’UIB nous sommes engagés à apporter le financement nécessaire, car nous considérons que c’est une des priorités pour notre banque et pour la Tunisie. Ce partenariat avec BAOBAB Tunisie est stratégique et nous sommes engagés à les accompagner dans leur développement, qu’on leur souhaite toujours aussi accéléré et réussi », déclare M. Mondher GHAZALI, Directeur général de l’UIB.