La chargée d’affaires de l’ambassade américaine convoquée au ministère des Affaires étrangères

La chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Tunisie Natasha Franceschi a été convoquée, vendredi, au ministère des A1ffaires étrangères , à la suite du communiqué de presse diffusé par le Secrétaire d’État américain concernant le processus politique en Tunisie et les déclarations – inacceptables – qu’il a faites, précise le ministère tunisien des AE, ajoutant que le nouvel ambassadeur des USA à Tunis a fait devant le Congrès américain, lors de sa présentation de son « programme de travail », des déclarations qui contredisent complètement les dispositions et les principes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a exprimé à la diplomate américaine le vif étonnement de la Tunisie au sujet de ces propos et déclarations qui « ne reflètent en rien la réalité de la situation en Tunisie ni les efforts déployés depuis le 25 juillet 2021 pour restructurer et réhabiliter la vie politique sur des bases saines et solides à l’effet de liquider les accumulations de la décennie précédente en un temps record et construire un véritable système démocratique, fondé sur la justice, l’égalité et les droits de l’homme garantis par la nouvelle constitution, d’une manière qui réponde aux aspirations du peuple tunisien ».

Jerandi a ajouté que la position américaine ne reflète en aucune manière les relations d’amitié qui unissent les deux pays et de respect mutuel entre eux, et qu’il s’agit d’une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures nationales ».

Le ministre a souligné que la Tunisie, sur la base des constantes de sa politique étrangère, est soucieuse d’entretenir d’excellentes relations avec tous les pays, conformément aux exigences des relations internationales fondées sur l’égalité entre les pays, et est attachée à sa souveraineté nationale et à l’indépendance de décision et rejette toute remise en cause de sa voie démocratique irréversible ou de ses choix et de la volonté de son peuple, qu’il a exprimés par les urnes à une large majorité et dans le cadre de la transparence, conformément aux normes internationales reconnues, comme l’ont constaté les observateurs internationaux qui ont suivi le référendum.

Le ministre a indiqué que toutes les conditions appropriées ont été réunies pour assurer la participation de tous les Tunisiens de toutes orientations, sans restriction, à ce droit national.

Il a souligné que le peuple tunisien est déterminé à réussir son expérience démocratique et à achever son processus politique sous les auspices d’un État qui préserve sa sécurité et sa dignité, où la loi et la souveraineté du peuple ont rang de primats.

Le ministre a affirmé que la Tunisie se trouve à une étape charnière de son histoire et espère l’appui et le soutien de tous ses partenaires s’ils tiennent vraiment à faire de l’expérience démocratique tunisienne une réussite au lieu de la remettre en question.

Il a souligné que la Tunisie a démontré en toutes occasions son attachement aux droits de l’homme et aux libertés et son soutien et son développement, et a contribué au sein des organes du système onusien à enrichir le système des droits de l’homme par des initiatives et de résolutions internationales qui en ont fait un leader régional et international dans ce domaine.