La Chine développe un projet d’hydrogène vert au Maroc

L’entreprise chinoise Energy China International Construction Group, spécialisée dans l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction dans le domaine de l’énergie, s’est associée à des entités locales pour développer un important projet d’hydrogène vert au Maroc., rapporte le site H2 Energy.

Le projet vise à produire 1,4 million de tonnes par an d’ammoniac vert, ce qui équivaut à environ 320 000 tonnes d’hydrogène vert, grâce à une centrale solaire photovoltaïque de 2 GW et à un projet d’énergie éolienne de 4 GW. Le projet sera situé dans le sud du pays nord-africain et sera développé en partenariat avec Saudi Ajlan Brothers et la société marocaine Gaia Energy. Le projet prévoit également l’exploitation et la maintenance des installations après leur achèvement. Ce projet ambitieux contribuera à réduire les émissions de carbone et à fournir de l’énergie propre au sud du Maroc et à l’Europe.

Le projet d’hydrogène vert du groupe Energy China International Construction au Maroc est une initiative ambitieuse et prometteuse qui a le potentiel de fournir de l’énergie propre au sud du Maroc et à l’Europe tout en réduisant les émissions de carbone. Il s’agit d’une étape significative vers la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris et représente un développement important dans la transition vers un avenir énergétique durable, souligne la même source.