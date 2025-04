La Chine frappe fort et augmente ses droits de douane sur les produits américains

Au surlendemain de l’annonce de Donald Trump concernant l’augmentation des droits de douane aux États-Unis, le gouvernement chinois a annoncé, vendredi 4 avril, qu’il allait imposer des droits de douane de 34 % sur tous les produits américains à partir du 10 avril.

Le ministère du Commerce a également annoncé la mise en place de contrôles à l’exportation sur sept éléments de terres rares vers les États-Unis, à compter du 4 avril. Cela inclut le gadolinium, utilisé notamment pour les IRM, et l’yttrium, utilisé dans l’électronique grand public. Pékin justifie cette mesure par le besoin de « mieux protéger les intérêts nationaux » et pour « remplir les obligations internationales de la Chine, comme la non-prolifération nucléaire ».

La Chine a , en outre, décidé d’ajouter 11 nouvelles entités à sa liste des « entités non fiables », une liste qui permet au gouvernement de prendre des mesures de rétorsion contre des entreprises étrangères. En plus de ces mesures étatiques, Pékin entend saisir l’OMC (Organisation mondiale du commerce). Ce climat d’incertitude a engendré une panique sur les marchés boursiers.

