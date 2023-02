La Chine relance les voyages de groupes à destination de 20 pays «amis»

Les voyages de groupes reprennent ce lundi 6 février en Chine, après trois ans d’arrêt. Un programme pilote à destination de 20 destinations a été mis en place vers des pays « amis » comme la Thaïlande, la Russie, les Émirats Arabes Unis, l’Afrique du Sud et Cuba où les voyageurs chinois sont très attendus pour relancer l’économie locale.

Des voyageurs chinois descendant de grands bus et suivant leur guide, petit drapeau à la main. Il faudra encore un peu de temps avant de revoir ces images de groupes de touristes venus de Chine. Si la plateforme chinoise de voyages en ligne Ctrip a en effet confirmé un premier départ vers la Thaïlande ce mardi 7 février, la plupart des voyagistes locaux sont encore dans une position attentiste. La majorité d’entre eux n’ont plus pignon sur rue après trois ans sous «zéro Covid» et donc sans activité.

C’est en tout cas une reprise au compte-goutte après les longues vacances du nouvel an lunaire qui ont vu les demandes individuelles de voyages à l’étranger augmenter. Mais c’est surtout le tourisme intérieur qui a explosé, après la levée des restrictions sanitaires. La reprise des voyages en Chine devrait, à elle seule, ajouter au moins 0,5 % point de pourcentage à la croissance chinoise en 2023.