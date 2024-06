La Chine veut des garanties juridiques pour sa coopération avec la Tunisie 

Zhao Leji, le plus haut législateur chinois, a rencontré vendredi à Pékin le président tunisien Kais Saïed. Prenant la parile, Zhao a déclaré que l’APN (Congrès National Populaire) chinoise « était disposée à renforcer les échanges et la coopération avec l’organe législatif tunisien, afin de fournir des garanties juridiques à la coopération pragmatique entre les deux pays et de faciliter l’approfondissement des relations bilatérales. La Chine est disposée à travailler avec la Tunisie pour mettre en œuvre l’important consensus atteint par les dirigeants des deux pays », a rapporté le « People’s Daily Online ».

