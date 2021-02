La circulation des métros 3, 4 et 5 effectuée sur une seule voie du 26 février au 7 mars

La circulation des métros n° 3, 4 et 5 sera effectuée sur une seule voie, aux niveaux de certaines stations, du 26 février au 7 mars 2021, en raison des travaux d’aménagement de la voie ferrée, a annoncé la Société des Transports de Tunis, (Tanstu), jeudi, dans un communiqué.Ainsi, la circulation sera effectuée sur une seule voie entre les stations «Bab Saâdoun » et « Mefteh saâdallah », pour les lignes 3 et 5 et entre les stations « Bab Saâdoun » et « Bouchoucha» pour la ligne 4. Les travaux programmés permettront d’assurer un transport durable et sécurisé, selon Transtu.

- Publicité-