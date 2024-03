Le trafic entre les stations  «Kheiredine» et «La Marsa» se fera sur une seule voie

La Société des Transports de Tunis (Transtu) porte à la connaissance des usagers de la ligne Tunis-Goulette-Marsa (TGM) que le Traffic entre les station « Kheiredine » et « La Marsa » sera effectué sur une seule voie, à partir de dimanche prochain et jusqu’au 30 juin,Cette mesure a été prise suite au démarrage des travaux de réhabilitation des ponts supérieurs situés entre les stations « Carthage Hannibal » et « Amilcar », a expliqué Transtu dans un communiqué publié vendredi. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’infrastructure, a-t-elle ajouté.

- Publicité-