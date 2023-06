La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise les 15, 16 et 17 juin 2023 une école d’été en chimie afin de vulgariser la science auprès des jeunes.



Selon un communiqué publié, mardi 6 juin 2023, cette école, dédiée principalement, aux collégiens, comporte des ateliers scientifiques, théoriques, et pratiques sur les différents thèmes de la chimie à savoir les réactions chimiques, la préparation de solutions, le tableau périodique des éléments, etc.



L’inscription se fait au bureau d’accueil de la Cité des Sciences à Tunis, lit-on de même source.

