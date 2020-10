La commission administrative de l’UGTT reportée à une date ultérieure

L’union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé jeudi de reporter la tenue de la commission administrative nationale, prévue le 30 octobre en cours, à une date ultérieure et ce, en application à la décision du chef du gouvernement d’interdire tous les rassemblements jusqu’au 15 novembre prochain pour endiguer la pandémie du coronavirus.

La tenue de la commission administrative avait été décidée le 24 octobre dernier pour fixer une nouvelle date pour le congrès exceptionnel non électif prévu initialement les 26 et 27 octobre et reporté à une date ultérieure.

Le report du congrès a été également décidé en application aux mesures prises par le gouvernement interdisant toutes les réunions et les congrès dans tous les espaces compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

Le conseil national de l’UGTT tenu le 26 août dernier avait décidé l’organisation d’un congrès exceptionnel non électif pour examiner l’amendement du statut de l’organisation notamment l’article 20.

- Publicité-