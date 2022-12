La compagnie aérienne « Wizz Air » souligne sa disposition à développer les vols entre la Tunisie et la Bretagne

Une délégation de la Compagnie aérienne « Wizz Air » a souligné lors de sa rencontre avec le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, la disposition de la compagnie à développer le programme des vols aériens entre la Tunisie et la Bretagne, vu la demande croissante du marché britannique pour la Tunisie. La délégation de la compagnie « Wizz Air », une des grandes compagnies en Europe centrale et en Europe de l’Est, a également souligné la possibilité de développer le programme des vols depuis plusieurs autres pays européens, a indiqué le ministère du Tourisme dans un communiqué publié mardi.

De son coté, le ministre du Tourisme a souligné l’importance du marché britannique et du touriste britannique qui préfère les circuits et les produits touristiques non traditionnels, tels que le tourisme culturel, environnemental et saharien, ainsi que le tourisme alternatif et l’artisanat.