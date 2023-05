Une saison touristique 2023 de bonne facture

Tous les indicateurs confirment que la saison touristique 2023 sera meilleure et pourrait dépasser les chiffres enregistrés en 2019, qui est l’année de référence pour le tourisme, et ce, selon les statistiques enregistrées depuis le début de l’année.

Ces dernières indiquent que de nombreuses maisons d’hôtes en Tunisie ont commencé à enregistrer une augmentation du nombre de visiteurs, ainsi que le retour des réservations anticipées, ce qui indique le désir des touristes de revenir en Tunisie après une période de déclin due à la pandémie du Covid-19.

Le retour des marchés européens

Selon les professionnels du secteur, la Tunisie a retrouvé ses marchés européens et traditionnels, menés par le marché français, où elle se classe 4ème parmi les destinations touristiques internationales préférées des touristes français, en plus desAllemands, qui redécouvrent le tourisme saharien.

D’après la responsable de l’information en charge de la représentation du tourisme en Allemagne, Andrea Philippi, présente avec une délégation de médias venant d’Allemagne en marge du pèlerinage de Ghriba à Djerba, les touristes allemands occupent la deuxième place pour les arrivées en Tunisie.

La saison touristique sera, selon ses dires, très distincte, car pendant la période de janvier jusqu’au 20 avril, une augmentation de 74% a été enregistrée par rapport à 2022.

Andrea Philippi a exprimé l’espoir que les chiffres continueront d’augmenter et que des indicateurs plus élevés seront enregistrés dans les années à venir.

Auparavant, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, avait souligné l’importance du marché allemand pour le tourisme tunisien, relevant que le secteur du tourisme suit le rythme des changements mondiaux, en particulier après la pandémie du Covid-19, et que les différents acteurs du secteur travaillent activement à améliorer davantage les conditions de résidence et de bon accueil des visiteurs de différentes nationalités.

Le nombre d’arrivées en Tunisie a atteint 2 millions et 200 mille personnes, soit une augmentation de 95% par rapport à la même période de l’année dernière. Ce nombre est proche de ce qui a été enregistré en 2019, connue comme l’année de référence, alors que le nombre de nuitées passées a atteint 3 millions, soit une augmentation de 43% par rapport à 2022.

Les recettes du secteur du tourisme se sont élevées à 1,18 milliard de dinars, soit une augmentation de 60% par rapport à 2022.

Ces indicateurs prédisent une année touristique de bonne facture, la visite de Ghriba étant une démonstration importante car elle place l’île de Djerba et la destination tunisienne sous les yeux du monde.

Une reprise importante dans la zone touristique Yasmine Hammamet

Parmi les zones touristiques, qui ont récemment connu une reprise importante du nombre de touristes, la zone touristique Yasmine Hammamet, où le délégué régional au tourisme a confirmé une évolution positive du nombre d’arrivées, estimé à 165% par rapport à 2022, recevant 38 mille touristes et une augmentation du nombre de nuitées passées de 118% (environ 122 mille nuits).

Durant l’année en cours, la Tunisie aspire à atteindre 80% des statistiques de 2019, notamment en termes de valeur des recettes touristiques.

Par ailleurs, le ministère du Tourisme a fait savoir que les indicateurs pour le secteur, qui ont été enregistrés pendant toute l’année 2022, ont montré un dépassement des objectifs fixés pour cette année, contrairement au 60% des chiffres de 2019, pour atteindre un total d’environ 70%.

Selon les données publiées par la Direction générale de la police des frontières et des étrangers du ministère de l’Intérieur, le nombre d’arrivées en Tunisie a atteint plus de 6 millions et 437 mille touristes de diverses nationalités, soit une augmentation de plus de 160% par rapport à 2021 et la récupération de 69% du nombre d’arrivées en 2019.