La coopération technique enregistre une évolution du nombre des personnes recrutées par rapport à la même période en 2021

La coopération technique a enregistré depuis le début de l’année jusqu’au 28 février 2022, une évolution de 99% par rapport à la même période en 2021, du nombre des recrutés inscrits auprès de l’Agence tunisienne de coopération technique, ayant atteint 538, contre 270 recrutés à la même période en 2021.

Le secteur de la santé a occupé la plus grande part en termes d’affectations, puisqu’il a enregistré 279 recrutements, soit 52% du total des recrutements, suivi du secteur de l’ingénierie avec 101 recrutés, puis du secteur de l’éducation avec 46 recrutements, lit-on dans un communiqué de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT).

Les pays arabes ont attiré 256 recrutements, soit 47,5 %, suivis des pays européens avec 195 recrutements, puis des pays américains et asiatiques avec 57 recrutements, suivis des pays africains avec 18 recrutements.

Le Sultanat d’Oman arrive en tête du nombre total de recrutements en contractant 115 personnes, dont 109 cadres para médical, suivi de l’Italie avec 65 recrutements, notamment dans le domaine de la santé, et de la France avec 64 recrutements, notamment dans le domaine de l’informatique, puis le Royaume d’Arabie Saoudite, avec 55 personnes recrutées, la plupart d’entre elles sont des professionnels de la santé et des professeurs d’éducation, suivi du Canada avec 49 recrutements .Ces missions incluent les domaines de la para médecine, de l’enseignement secondaire, des services et professions libérales .

Au cours de l’année 2022, l’Agence Tunisienne de Coopération Technique a organisé des entretiens virtuels entre candidats tunisiens et opérateurs étrangers afin de recruter des compétences tunisiennes en raison de la situation épidémiologique.

La troisième édition des Journées du tissage québécois a été organisée en Tunisie du 21 au 25 février 2022, en collaboration avec le ministère de l’Immigration du gouvernement du Québec.

L’agence a aussi affecté 37 experts pour effectuer des missions de courte et moyenne durée afin d’apporter une assistance technique dans plusieurs domaines tels que l’éducation, l’ingénierie de la formation, l’agriculture, l’ingénierie, l’informatique et les transports.

Il est à noter que le nombre total de collaborateurs et d’experts tunisiens a atteint 21 273 au 28 février de l’année dernière.